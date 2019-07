Pioggia di fondi per le manifestazioni culturali del Vallo di Diano. In arrivo oltre 700mila euro

E’ stata pubblicata, sul Burc della Regione Campania, la graduatoria del Comuni beneficiari dei finanziamenti relativi al POC 2014/2020 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura“.

Sono 10 i Comuni del Vallo di Diano ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Azione 3 ovvero “Eventi di rilevanza nazionale e internazionale” per un totale di circa 700mila euro, somma che fa parte dei 7 milioni di euro complessivi stanziati.

Dei paesi del Vallo prima in graduatoria risulta la festa di San Michele Arcangelo, patrono di Sala Consilina, che riceve un finanziamento di 70mila euro. Seguono poi, finanzianti con la stessa cifra, i Comuni di: Polla per il “Festival internazionale del Folcklore e Rassegna musicale della zampogna e della ciaramella”; Teggiano per la 25^ edizione di “Teggiano Jazz”; Sanza per il “Meeting del Cervati – Tra natura, creatività ed innovazione 2019”; Padula per “Luci della ribalta”; Sassano per la 22^ edizione di “Orchidee tutto l’anno – itinerario tra venti, luci ambiente ed arte”; Montesano sulla Marcellana per la 3^ edizione di “Mirabiliae”; Auletta per l’11^ edizione di “Bianco Tanagro”; Pertosa per il “Negro 2019”, Festival di musica tradizionale e cultura etnica. Finanziata per 69mila euro, invece, la manifestazione “I colori dell’estate” presentata dal Comune di Sant’Arsenio.

Oltre a questi Comuni, in un’altra graduatoria, ovvero quella dell’Azione 4 ” Iniziative promozionali sul territorio regionale”, viene ammessa a finanziamento con una somma di 50mila euro la manifestazione “Grotta, briganti e cacio” del Comune di Monte San Giacomo.

– Paola Federico –