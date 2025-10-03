Dopo la nomina a Sant’Arsenio della nuova Giunta comunale, composta da Rosangela Macchia, vicesindaco ed assessore, e da Luigi Biscotti, assessore, interviene il sindaco Donato Pica per spiegare le motivazioni delle sue scelte.

Questa decisione arriva in seguito alle frizioni registratesi tra i consiglieri comunali di maggioranza che hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti dell’ex vicesindaco Andrea Vricella.

“In casi del genere è difficile non essere coinvolto emotivamente e questo succede ancora di più nelle piccole comunità in quanto ci conosciamo bene tutti ma bisogna cercare di essere razionali e oggettivi – commenta il primo cittadino – La mia lunga esperienza politica e amministrativa mi insegna che casi del genere ce ne sono sempre stati, ci sono e purtroppo ci saranno perché derivano dalla dinamica e dalla diversità di rapporti umani. Il 2 settembre è stata presentata una mozione di sfiducia nei confronti del vicesindaco, è passato un mese ed ho utilizzato questo tempo per approfondire, comprendere e cercare di chiarire. Ci sono stati molti incontri ma alla fine, dinanzi al rischio concreto di una paralisi dell’attività amministrativa, ho dovuto prendere atto dell’inconciliabilità delle posizioni. Poiché in democrazia contano i numeri e le maggioranze, che sono cardini essenziali per garantire la stabilità e la governabilità, ho dovuto attivare le responsabilità che mi conferisce la Legge davanti al rischio concreto di sfilacciamento dell’Amministrazione e della mancanza della maggioranza o dello scioglimento del Consiglio. Ho dovuto tutelare l’interesse primario della collettività”.

Hanno firmato la mozione Rosangela Macchia, Luigi Biscotti, Vincenzo Forte, Rosanna Pistone, Giosi Amabile, Gianluca Baccelliere e Domenico Luisi. Andrea Vricella dopo l’accaduto si è staccato definitivamente dalla maggioranza e si è dichiarato consigliere indipendente.

“Le chiacchiere e le polemiche ci stanno però molte volte rimbalzano all’esterno notizie e informazioni che non sono veritiere – continua – Ho registrato da più parti un’accusa nei miei confronti di non aver mediato a dovere ma in realtà l’ho sempre fatto fin dal primo giorno e l’ho fatto anche a costo di sofferenze e rinunce di carattere personale. Ho tentato di garantire l’unitarietà del gruppo ma le frizioni, che si erano determinate sin dal periodo immediatamente successivo al voto, hanno raggiunto un punto di non ritorno. Manterrò sempre un atteggiamento di equilibrio e correttezza nei confronti di tutti. Questo gruppo che si è insediato e ha rinnovato il proprio impegno mi sembra determinato, compatto, disponibile e pronto ad andare avanti. Rimaniamo sempre aperti al confronto e dichiariamo pubblicamente la disponibilità a valutare costruttivamente tutte le proposte che ci dovessero essere presentate”.

Articolo correlato:

30/09/2025 – Cambi in Giunta a Sant’Arsenio. Rosangela Macchia è vicesindaco, Luigi Biscotti nuovo assessore