Proseguono i controlli per la lotta all’inquinamento ambientale nel comune di Capaccio Paestum da parte del personale del Nucleo di Polizia Locale.

Questa mattina il personale coordinato dal Comandante Tenente Clelia Saviano, in collaborazione con il personale tecnico delle Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS di Salerno, dopo un’accurata attività di indagine presso un’officina meccanica hanno appurato che il titolare da tempo smaltiva e gestiva illecitamente le diverse tipologie merceologiche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dall’attività di riparazione delle autovetture.

Gli agenti infatti hanno avuto modo di accertarsi che da tempo venivano depositati i rifiuti speciali pericolosi sul terreno posto sul retro dell’officina ma anche all’interno di vecchi autocarri e strutture. In particolare i rifiuti erano costituiti da trecento pneumatici, cento radiatori, ventisei batterie esauste, sei bombole di ossigeno, numerosi motori e parti di essi di auto di vari modelli, parti di carrozzeria di auto dismesse, contenitori di oli esausti, nonché carcasse di autovetture in disuso e un ponte di sollevamento dismesso.

Al termine dell’attività gli agenti ed il personale tecnico dell’Accademia Kronos hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria i proprietari dell’officina di riparazione per illecito smaltimento e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, nonché al sequestro di un’area di circa 1.200 metri quadrati e di numerosi autocarri e carrellati presenti poiché colmi di rifiuti.

L’operazione che si inserisce in una più ampia strategia di contrasto dei reati ambientali ed alla tutela del territorio e della salute pubblica proseguirà nelle prossime settimane interessando diverse categorie artigianali e produttive del territorio capaccese.