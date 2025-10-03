E’ allarme sicurezza a Salerno.

A ribadirlo è il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Devo lanciare un grido d’allarme” sono state le parole del Presidente della Giunta durante la consueta diretta social del venerdì.

“Abbiamo una situazione nel centro storico che è al limite della sopportazione. A fianco alla chiesa del Carmine, al limite della decenza, c’è stato un furto nel centro Agroalimentare, una piccola banda mascherata è arrivata lì… non va bene” ha detto riferendosi ai fatti accaduti la scorsa notte.

“Dobbiamo riprendere in mano il tema della sicurezza nella città con il pugno di ferro – ha proseguito De Luca -. La città si è caratterizzata negli anni per il suo livello di sicurezza e di vivibilità e questo è un bene che dovremo riprendere immediatamente”.

03/10/2025 – Salerno: armati di bastoni fanno irruzione nel Centro Agroalimentare e danneggiano il mercato ortofrutticolo. Indagini in corso