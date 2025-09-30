Il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica ha nominato i nuovi membri della Giunta. La decisione è arrivata dopo che lo scorso 22 settembre il primo cittadino ha revocato i decreti di nomina degli assessori e delle deleghe conferite ai consiglieri comunali.

Rosangela Macchia è stata nominata vicesindaco delegata alla Finanze, ai Tributi, al Personale, al Pnrr e all’Innovazione tecnologica e digitalizzazione.

Luigi Biscotti, prima Presidente del Consiglio comunale, è il nuovo assessore e a lui sono state affidate le deleghe alle Politiche Giovanili, Eventi, Coordinamento associazioni, Auditorium comunale, Aula Multimediale, Decoro e manutenzione patrimonio pubblico.

I cambiamenti saranno dunque comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

Ricordiamo che 7 consiglieri comunali hanno presentato al sindaco Pica una mozione di sfiducia nei confronti dell’ormai ex vicesindaco Andrea Vricella che ha annunciato la volontà di diventare consigliere indipendente.

“Come indipendente, continuerò il mio impegno senza dovermi chiedere se devo valorizzare qualcuno che non sa nemmeno qual è la problematica o se parlo a nome personale o di tutti…dall’usciere al Sindaco. Continuerò a essere presente sul territorio e negli uffici per espletare al meglio i miei diritti di consigliere e di cittadino e far valere i miei doveri. Continuerò a trovare soluzioni per assicurare anche temporaneamente un sostegno al reddito di miei cittadini che non riescono a trovare lavoro, senza vergognarmi, come sostengono alcuni consiglieri, di avere l’abilità di far lavorare in progetti sociali dieci o venti persone. Con voi come mi porrò? Come Andrea Vricella! Senza falsità e formalità, con rispetto verso chi mi rispetta e con chi lo merita per il lavoro svolto e la persona che è. Non mi aspetto il saluto formale da chi non rispetta me e il mio impegno! Starò bene senza alcuni di voi! Sarò indipendente!” si legge nella nota divulgata da Andrea Vricella.

