Non ce l’ha fatta l’operaio ustionato ad Eboli mentre bruciava sterpaglie
E’ morto questa mattina all’ospedale “Cardarelli” di Napoli il marocchino che nei giorni scorsi è rimasto ustionato ad Eboli.
Il 35enne, assunto regolarmente in un’azienda florovivaistica, era stato avvolto dalle fiamme durante alcuni lavori di pulitura in un terreno.
Le sue condizioni erano apparse da subito disperate a causa dell‘80% di ustioni riportate sul corpo: a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di tenerlo in vita.
Sulla vicenda indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale Stazione per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dll’accaduto.
