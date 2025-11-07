Incidente sul lavoro ad Eboli. Operaio gravemente ustionato mentre brucia sterpaglie
Grave incidente sul lavoro in un’azienda florovivaistica di Eboli.
Un 35enne marocchino, durante alcuni lavori di pulizia in uno spazio esterno al capannone in località Prato, è stato avvolto dalle fiamme dopo che avrebbe versato liquido infiammabile su alcune sterpaglie.
Le sue condizioni sono apparse da subito drammatiche e ha riportato ustioni sull’80% del corpo.
Il 35enne è stato intubato e trasferito in eliambulanza al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.
Presenti sul posto i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Maresciallo Giuseppe Botta, che hanno avviato le indagini per capire le cause dell’incidente.