Grave incidente sul lavoro in un’azienda florovivaistica di Eboli.

Un 35enne marocchino, durante alcuni lavori di pulizia in uno spazio esterno al capannone in località Prato, è stato avvolto dalle fiamme dopo che avrebbe versato liquido infiammabile su alcune sterpaglie.

Le sue condizioni sono apparse da subito drammatiche e ha riportato ustioni sull’80% del corpo.

Il 35enne è stato intubato e trasferito in eliambulanza al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Presenti sul posto i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Maresciallo Giuseppe Botta, che hanno avviato le indagini per capire le cause dell’incidente.