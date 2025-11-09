Camerota: all’Agente Scelto Giuseppe Ciro Casoria il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace
Prestigioso riconoscimento per l’Agente Scelto Giuseppe Ciro Casoria, in servizio presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella” di Roma, al quale è stato attribuito il Premio Internazionale “Nassiriya per la Pace”.
La cerimonia di consegna si è svolta a Marina di Camerota, nell’ambito della XII Edizione dell’importante manifestazione organizzata dall’Associazione “Alaia”, presieduta dal giornalista Vincenzo Rubano, alla presenza di deputati al Parlamento Europeo, di numerose autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Salerno, Ufficiali Generali dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, oltre a esponenti del mondo della cultura, del volontariato e delle istituzioni locali.
Madrina della cerimonia è stata Zakia Seddiki Attanasio, moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio che il 22 febbraio 2021 fu ucciso in un vile attentato in Congo.
Il riconoscimento è stato consegnato dal Colonnello Antonio Grilletto con la seguente motivazione: “Per l’impegno costante, la dedizione e l’alto senso del dovere con cui svolge il proprio servizio all’interno della Polizia Penitenziaria, contribuendo ogni giorno alla tutela della sicurezza, della legalità e della dignità della persona. Esempio di professionalità e umanità, l’Agente Scelto Giuseppe Ciro Casoria ha saputo coniugare la fermezza richiesta dal suo ruolo con la sensibilità e il rispetto verso il prossimo, divenendo punto di riferimento per i colleghi e testimonianza di autentico spirito di servizio. Alla sua attività istituzionale affianca un prezioso impegno di volontariato, svolto con generosità e discrezione, a favore di chi vive situazioni di disagio e fragilità, contribuendo così alla diffusione di una concreta cultura della solidarietà e della pace”.
Il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace rappresenta un riconoscimento a coloro che, con il proprio operato, si distinguono per la promozione dei valori di pace, solidarietà, legalità e impegno civile, in memoria dei caduti italiani nella missione di pace a Nassiriya.