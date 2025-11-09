Prestigioso riconoscimento per l’Agente Scelto Giuseppe Ciro Casoria, in servizio presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella” di Roma, al quale è stato attribuito il Premio Internazionale “Nassiriya per la Pace”.

La cerimonia di consegna si è svolta a Marina di Camerota, nell’ambito della XII Edizione dell’importante manifestazione organizzata dall’Associazione “Alaia”, presieduta dal giornalista Vincenzo Rubano, alla presenza di deputati al Parlamento Europeo, di numerose autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Salerno, Ufficiali Generali dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, oltre a esponenti del mondo della cultura, del volontariato e delle istituzioni locali.

Madrina della cerimonia è stata Zakia Seddiki Attanasio, moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio che il 22 febbraio 2021 fu ucciso in un vile attentato in Congo.

Il riconoscimento è stato consegnato dal Colonnello Antonio Grilletto con la seguente motivazione: “Per l’impegno costante, la dedizione e l’alto senso del dovere con cui svolge il proprio servizio all’interno della Polizia Penitenziaria, contribuendo ogni giorno alla tutela della sicurezza, della legalità e della dignità della persona. Esempio di professionalità e umanità, l’Agente Scelto Giuseppe Ciro Casoria ha saputo coniugare la fermezza richiesta dal suo ruolo con la sensibilità e il rispetto verso il prossimo, divenendo punto di riferimento per i colleghi e testimonianza di autentico spirito di servizio. Alla sua attività istituzionale affianca un prezioso impegno di volontariato, svolto con generosità e discrezione, a favore di chi vive situazioni di disagio e fragilità, contribuendo così alla diffusione di una concreta cultura della solidarietà e della pace”.

Il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace rappresenta un riconoscimento a coloro che, con il proprio operato, si distinguono per la promozione dei valori di pace, solidarietà, legalità e impegno civile, in memoria dei caduti italiani nella missione di pace a Nassiriya.