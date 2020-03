Non ce l’ha fatta l’anziano investito a Battipaglia mentre attraversava la strada

Non ce l’ha fatta l’86enne che lo scorso 20 marzo è stato investito mentre attraversava la strada a Battipaglia. Ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Santa Maria della Speranza”, ieri mattina ha smesso di vivere.

L’uomo era uscito per recarsi in farmacia e mentre stava per attraversare una Mercedes guidata da un 35enne del posto lo ha travolto, fuggendo subito dopo senza prestargli soccorso.

Sono stati gli agenti della Polizia Municipale a fermare più avanti l’automobilista che è stato accusato di omissione di soccorso. Ora la sua posizione potrebbe aggravarsi.

– Chiara Di Miele –

