Anziano investito a Battipaglia gravemente ferito. Automobilista non presta soccorso ma viene fermato

Un anziano è stato investito ieri, in via Roma a Battipaglia, da una Mercedes Classe A guidata da un 35enne del posto che non si è fermato a soccorrere l’86enne.

La vittima stava attraversando la strada quando è stata travolta dall’auto che non si è fermata. A soccorrerlo i sanitari del 118 che lo hanno subito trasportato presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” in gravi condizioni. Qui è stato ricoverato in prognosi riservata.

L’automobilista nel frattempo è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale, diretti dal Colonnello Iuliano, e verrà denunciato.

L’auto è stata sequestrata e sulla dinamica di quanto accaduto indaga la Polizia.

– Chiara Di Miele –