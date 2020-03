Diabetici ai tempi del Coronavirus. Il “San Carlo” di Potenza attiva la linea telefonica

In questo periodo di chiusura delle visite programmate in seguito alle disposizioni relative all’emergenza Coronavirus il personale medico del Centro di Diabetologia dell’ospedale “San Carlo” di Potenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al numero 0971/612269.

Con questo servizio il personale sanitario intende supportare i pazienti cronici afferenti al centro ed affetti da diabete mellito per avere consigli, rassicurazioni o indicazioni circa il mantenimento di un corretto stile di vita in queste giornate di necessaria residenza in casa.

Il responsabile garantisce l’assistenza telefonica al di fuori delle suddette fasce orarie al numero 348/ 0038610.

Evitare diete inadatte, effettuare moderato movimento fisico anche in casa o nel giardino sottostante e sapere modificare la terapia antidiabetica (orale o iniettiva) anche con l’aiuto del diabetologo di riferimento può aiutare a mantenere sotto controllo il diabete ed evitare o ritardare lo sviluppo delle complicanze.

