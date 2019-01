Neve, gelo e temperature rigide. Scuole chiuse in diversi comuni

Il maltempo che sta interessando negli ultimi giorni il Tanagro e Vallo di Diano ha comportato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Caggiano, Teggiano, Montesano e Padula.

I sindaci Giovanni Caggiano, Giuseppe Rinaldi, Michele Di Candia hanno disposto la chiusura per oggi, lunedì 7 gennaio per le ulteriori precipitazioni nevose previste sul territorio. Il primo cittadino di Padula, Paolo Imparato, ha disposto la chiusura delle scuole per oggi e anche per domani, martedì 8 gennaio.

La decisione di chiusura è stata presa sulla base del Bollettino previsionale regionale dove sono previste precipitazioni nevose nella zona interna.

La decisione punta a salvaguardare l’incolumità pubblica, evitando così pericoli e disagi per gli alunni.

– Claudia Monaco –