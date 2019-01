Lotteria Italia, la “dea bendata” bacia anche Campagna, Vallo della Lucania e Castelcivita

La dea bendata non ha baciato solo il Vallo di Diano con il primo premio da 5 milioni di euro grazie al biglietto della Lotteria Italia venduto su un autogrill dell’autostrada “A2 del Mediterraneo” a Sala Consilina (e un altro da 50mila euro sempre venduto a Sala Consilina).

Sono altri cinque i premi consistenti, di seconda e terza categoria, che sono stati venduti anche a Salerno, nel Cilento, ossia a Vallo della Lucania e Castelcivita e nel Tanagro a Campagna. Si tratta di altri cinque premi distribuiti nel salernitano.

Per la seconda fascia, vale a dire i 50 premi da 50mila euro, il biglietto E164072 è stato venduto nel comune salese. Come per il primo premio, è caccia al vincitore.

Per i premi di terza categoria da 25mila euro, a Salerno è stato venduto il biglietto numero G053267. Nel Cilento, a Vallo della Lucania, distribuito un altro premio da 25mila euro grazie al biglietto numero F446319. Dea bendata che nel Cilento ha baciato anche Castelcivita, con un premio da 25mila euro grazie al biglietto numero F118209. Grandi festeggiamenti anche nel Tanagro a Campagna, dove sono stati venduti due biglietti di terza categoria che hanno distribuito due premi da 25mila euro ciascuno (biglietti numero G157462 e D408617).

Infine nel salernitano, un biglietto di terza fascia da 25mila euro è stato venduto a Nocera Superiore (D403759).

– Claudio Buono –

