Nella Certosa di San Lorenzo a Padula la visita a sorpresa del Vice Presidente della Camera Ettore Rosato

Il Vice Presidente della Camera dei Deputati e Coordinatore nazionale di “Italia Viva”, l’on. Ettore Rosato, ha fatto visita questa mattina alla Certosa di San Lorenzo a Padula.

Una visita a sorpresa, quella di Rosato, che accompagnato dal Presidente del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, è stato accolto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Imparato.

Il Vice Presidente, in seguito, è stato accompagnato dall’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo all’interno della maestosa struttura, patrimonio Unesco, rimanendo impressionato dalle dimensioni e dalla bellezza. Soddisfazione è stata espressa anche per il numero di visitatori in continua crescita.

Rosato, inoltre, ha espresso particolare interesse per la candidatura di Padula a Capitale della Cultura 2022 che punta così a renderla protagonista di progetti di rilievo nazionale.

Il Vice Presidente ha concluso la visita promettendo di ritornare a Padula.

– Claudia Monaco –