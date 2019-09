Scontro tra auto e moto ad Atena Lucana. Ferito centauro di Sala Consilina

Un incidente si è verificato questo pomeriggio ad Atena Lucana in via Maglianello.

Per cause ancora in corso d’accertamento, una Citroen con a bordo un uomo di Sala Consilina e una moto condotta da un 38enne sempre di Sala Consilina si sono scontrate.

Nell’impatto il centauro è rimasto ferito e si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Sala Consilina per i rilievi del caso.

Recupero dei veicoli affidato a Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana Scalo.

– redazione –