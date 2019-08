Sciopero della fame dei navigator campani davanti alla Regione, due si sentono male. Sospesa la protesta

“Ci auguravamo di non arrivare a questo. Credevamo nelle istituzioni. Ci hanno ignorato!“. Così i navigator campani, al quinto giorno di sciopero della fame e in presidio fisso davanti alla sede della Regione Campania, annunciano la sospensione della protesta.

Due di loro questa mattina hanno accusato un malore e sono stati portati in ospedale al Fatebene Fratelli e al Loreto Mare di Napoli.

“È stato tutto improvviso – racconta Fabrizio Greco ad Ansa, anche lui in sciopero della fame dal 26 agosto – Ilenia stava camminando qui sotto e di un tratto è svenuta mentre Carlo è stato colto da un attacco di panico e si è sentito male. Non si può andare avanti così. Chi può deve intervenire“. Gli scioperanti avevano indici glicemici al limite ed uno era affetto da uno stato febbrile. Il 118 ha consigliato l’interruzione della protesta per non pregiudicare ulteriormente le condizioni fisiche già precarie dei manifestanti.