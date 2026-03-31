La tragica morte di Ciro Di Martino, deceduto mentre lavorava all’interno di uno stabilimento tessile specializzato nella produzione di ovatta a Bellizzi, ha scosso profondamente la comunità lavorativa della Campania.

La Femca Cisl Campania Sud, insieme alle Rsa aziendali, ha espresso il proprio cordoglio per l’incidente che ha causato la scomparsa del lavoratore, sottolineando ancora una volta l’urgenza di una cultura della sicurezza sul lavoro senza compromessi.

“Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro collega – dichiarano Gerardo Giliberti e Fabio Giordano della Femca Cisl Campania Sud – e ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi in questo momento di grande dolore. La vita dei lavoratori vale più di qualsiasi obiettivo produttivo o commerciale, e la sicurezza sul lavoro non può e non deve essere oggetto di trattative”.

La Femca Cisl Campania Sud ha annunciato il proprio impegno a sostenere la famiglia di Ciro Di Martino e a lottare affinché vengano garantite giustizia e sicurezza sul lavoro. “Chiediamo all’azienda di fermare immediatamente tutti gli impianti – aggiungono Giliberti e Giordano – per rispetto della memoria di Ciro e della sua famiglia”.

Solidarietà e vicinanza sono arrivate anche dalla Cisl Salerno, guidata dalla segretaria generale Marilina Cortazzi, che ha ribadito la necessità di rafforzare la cultura della sicurezza e di non tollerare più rischi evitabili sui luoghi di lavoro.