Si è svolta ieri a Roccagloriosa la conferenza stampa del deputato di Forza Italia Attilio Pierro, nel corso della quale è stata annunciata l’adesione al partito di 41 amministratori locali provenienti dal Sud della provincia di Salerno. Nelle file del partito compaiono Domenico Setaro, vicesindaco di San Rufo e Federica Mignoli, consigliera comunale di Polla.

“Si tratta di un risultato politico importante – ha dichiarato Pierro – che testimonia un impegno rinnovato verso il nostro territorio e verso i cittadini che ogni giorno chiedono risposte concrete, serietà e visione. Forza Italia si conferma una casa politica credibile, capace di attrarre energie nuove e amministratori radicati nelle comunità. Parlare di Forza Italia significa parlare di una storia politica che ha cambiato il nostro Paese, costruita su valori chiari: libertà, responsabilità, garantismo, attenzione alle imprese e al lavoro. Una storia che porta con sé il segno indelebile della famiglia Berlusconi, punto di riferimento per chi crede in una politica concreta, moderna e vicina alla gente”.

Nel corso dell’incontro, Pierro ha inoltre sottolineato il lavoro svolto alla Camera dei Deputati: “Ho cercato, giorno dopo giorno, di portare avanti le istanze del nostro territorio, lavorando su infrastrutture, sviluppo delle aree interne, sostegno agli enti locali e alle imprese, con l’obiettivo di ridurre le distanze tra Roma e i nostri comuni. Non è stato un lavoro semplice, ma è stato un lavoro concreto, fatto di ascolto, presenza e impegno quotidiano, perché credo che la politica debba tornare ad essere servizio, non distanza”.

“L’adesione di 41 amministratori provenienti dal Sud della provincia di Salerno – ha proseguito – rappresenta un segnale forte: la dimostrazione che esiste un’area moderata, concreta e responsabile che vuole crescere e incidere. A tutti loro va il mio ringraziamento per la fiducia, per il coraggio della scelta e per aver deciso di costruire insieme un percorso che guarda al futuro”.

Pierro ha voluto ringraziare il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani: “Ringrazio il segretario nazionale di Forza Italia per la guida autorevole e per il sostegno costante e il coordinatore regionale Fulvio Martusciello per il lavoro capillare e la presenza sul territorio che stanno rafforzando il nostro partito in tutta la Campania”.

“Da oggi – ha concluso l’onorevole – si apre una fase nuova: lavoreremo per rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio, dare voce alle comunità locali e costruire una proposta politica seria e orientata allo sviluppo. Il nostro obiettivo è chiaro: dare risposte concrete ai cittadini, sostenere chi lavora, valorizzare i territori e creare opportunità per i giovani”.