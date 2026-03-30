Dramma nel primo pomeriggio a Bellizzi, all’interno di uno stabilimento industriale, dove si è verificato un incidente sul lavoro.

Per cause da accertare un operaio di 51 anni stava svolgendo le sue mansioni quotidiane vicino ad un macchinario quando sarebbe successo il fatale incidente che non gli ha lasciato scampo.

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo e i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, retta dal Capitano Donato Recchia, per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.