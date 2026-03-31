E’ in vigore la proroga del credito d’imposta per le imprese che operano nelle ZES, Zona Economica Speciale.

A ricordare la novità è la Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino. Nello specifico, da oggi 31 marzo e fino al 30 maggio è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili, sostenute dal 1° gennaio e quelle che si prevedono di sostenere fino al 31 dicembre. Dal 3 gennaio al 17 gennaio 2027, sarà possibile invece inviare, sempre all’Agenzia delle Entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati.

La ZES Unica del Mezzogiorno include Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

L’investimento minimo richiesto è di 200mila euro, mentre il massimo è di 100 milioni. L’incentivo mira a stimolare gli investimenti in beni materiali destinati a strutture produttive situate nei territori della ZES Unica del Mezzogiorno.

“È una misura importante che si può integrare con altre agevolazioni – spiega la presidente Aquino – ma è fondamentale una ottimale pianificazione strategica e operativa. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet.