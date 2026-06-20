Muore in un incidente a 15 anni a Salerno. La famiglia acconsente a donare gli organi
Sono ore di dolore a Salerno per Matteo Petti, il 15enne rimasto vittima di un incidente nella notte tra giovedì e venerdì lungo Corso Garibaldi a Salerno.
Il giovanissimo era in sella ad uno scooter in compagnia di un amico 21enne, ricoverato in gravi condizioni al “Ruggi” di Salerno. A nulla, purtroppo, sono valsi i disperati tentativi dei sanitari di tenerlo in vita.
La famiglia, nonostante il momento di immenso dolore, ha acconsentito a donare gli organi del 15enne, che potranno rappresentare una speranza di vita per altre persone.
Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato.