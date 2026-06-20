“Insieme più forti” è lo slogan che anima ImpresATENA, la neonata associazione di imprenditori che ieri sera è stata ufficialmente presentata al pubblico nel corso di un aperitivo di networking all’interno del Bowling Athena. Un sodalizio che nasce con l’obiettivo di “fare impresa avvicinandosi alle imprese” per creare una rete innovativa a vantaggio dello sviluppo del territorio in cui vengono realizzati gli investimenti.

Il Direttivo di ImpresATENA è formato dal presidente Antonio Del Negro, dai vicepresidenti Carmine Santangelo e Pierpaolo Cimino, dal segretario e tesoriere Ciro Manzolillo, dai consiglieri Vincenzo Monzillo, Nino, Eleno e Giovanni Cancro. Oltre a loro, presenti tra il pubblico numerosi imprenditori locali e cittadini interessati alle interessanti tematiche affrontate.

Al tavolo dei lavori, moderati dal Direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo, il presidente Del Negro, il sindaco di Atena Lucana Luigi Vertucci, Francesco Potena, CEO di Concept Consulting, Antonio Picone, Founder di Master Project, e Monica Rosciano, esperta di Transizione ecologica.

“Ho salutato con grosso favore questa iniziativa quando mi è stata sottoposta, perché Atena Lucana è una realtà imprenditoriale di circa 700 partite IVA e con un fatturato evinto dai bilanci che supera quasi un miliardo di euro. Se estendiamo questa iniziativa al Vallo di Diano intero arriviamo ad un livello importantissimo, perché in termini di fatturato è secondo solo all’Agro-Nocerino Sarnese. Difficilmente esaltiamo ciò che di positivo abbiamo, ma nel Vallo di Diano esistono realtà di rilievo anche internazionale. Da Atena Lucana, quindi, può nascere un discorso importante e io da questa associazione mi aspetto un confronto continuo e che possano nascere idee importanti” ha dichiarato il sindaco Vertucci nel suo indirizzo di saluto.

Il presidente del sodalizio Antonio Del Negro, nel presentare lo statuto di ImpresATENA, ha chiarito che “l’associazione si rivolge ai settori imprenditoriale, delle professioni, del no profit e alle persone fisiche per fornire adeguata assistenza allo sviluppo delle attività e per realizzare una rete di solidarietà. Potrà intrattenere rapporti con le Istituzioni riguardo a determinati problemi economici e sociali e divenire un interlocutore privilegiato con associazioni di categorie, sindacati, Camere di Commercio e associazioni locali. L’invito alle partite IVA del territorio è quello di unirsi a noi, diamoci da fare!“.

Sviluppo, occupazione, investimenti, transizione ecologica sono stati i punti focali affrontati nel corso dei lavori dai relatori. La grande sfida, al netto dell’evoluzione del territorio, è quella di spingere i giovani a restare nel Vallo di Diano lavorando in aziende che presentino un appeal incisivo soprattutto per le nuove generazioni. Imprenditori che camminano fianco a fianco, alleati per lo sviluppo, per guardare il futuro con occhi nuovi e per essere “insieme più forti”.