Salerno: non ce l’ha fatta uno dei due giovani rimasti feriti dopo un incidente su Corso Garibaldi
Non ce l’ha fatta il 15enne rimasto ferito questa notte a Salerno dopo un incidente stradale su Corso Garibaldi.
Viaggiava in sella ad uno scooter insieme ad un 21enne quando, per cause da chiarire, sono rimasti coinvolti in uno scontro con un’auto.
Entrambi sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale “Ruggi” ma purtroppo il cuore del minorenne questa mattina non ha retto. Troppo gravi le ferite riportate cadendo sull’asfalto.
Sulla dinamica sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine, mentre il 21enne ferito resta ricoverato nell’ospedale salernitano.