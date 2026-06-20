Tra i miti più duri a morire nel mondo dell’alimentazione c’è quello dell’ananas brucia grassi.

Quante volte abbiamo sentito dire che mangiare ananas dopo i pasti aiuti a dimagrire? La risposta breve è no.

L’ananas non scioglie il grasso corporeo ma da dove nasce questo mito? Principalmente dalla presenza della bromelina, un insieme di enzimi naturalmente presenti nell’ananas. La bromelina aiuta a digerire alcune proteine, ma non accelera il metabolismo dei grassi e non fa dimagrire.

Dimagrire significa creare nel tempo un equilibrio energetico favorevole, quindi consumare più energia di quella introdotta, non aggiungere un singolo alimento magico.

L’ananas, dunque, è un frutto ricco di acqua, che contiene fibre, apporta vitamine e minerali e può essere una merenda fresca e saziante, ma mangiare ananas dopo una pizza non annulla il pasto, così come evitare l’ananas non impedisce di dimagrire.

Perciò non esistono alimenti che bruciano i grassi. Esistono abitudini che, nel tempo, aiutano a raggiungere i propri obiettivi.