Muore a Satriano di Lucania durante il lavoro. Disposta l’autopsia sulla salma di Gerardo Adesso di Polla
Si indaga sulla morte del 50enne Gerardo Adesso, l’operaio di Polla morto nella mattinata di giovedì a Satriano di Lucania dove stava svolgendo il suo lavoro come addetto al taglio della legna.
L’uomo era stato trovato dai colleghi, i quali hanno fatto immediatamente scattare l’allarme, ma per lui non c’è stato nulla da fare.
La Procura della Repubblica di Potenza ha aperto un fascicolo per far luce su quanto accaduto, non è chiaro infatti se Gerardo sia morto a causa di un malore o se possano esserci stati altri motivi.
Sulla salma dell’uomo, inoltre, è stata disposta l’autopsia che sarà effettuata all’ospedale “San Carlo” di Potenza il 2 dicembre.
