Distretto Diffuso del Commercio. A Padula un coinvolgente dibattito sulle opportunità nel Vallo di Diano
Si è tenuto ieri presso la sede della Comunità Montana Vallo di Diano, a Padula, un interessante appuntamento sulle attività del Distretto Diffuso del Commercio dell’area interna valdianese.
L’evento ha avuto come obiettivo presentare strategie, programmi e incentivi dedicati a giovani imprenditori under 35, alle donne e alle filiere economiche e sociali a forte potenziale di sviluppo.
Al tavolo dei relatori si sono susseguiti gli interventi di Amedeo De Maio, presidente del D.D.C., Vittorio Esposito, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Antonio Pagliarulo, vicepresidente della Comunità Montana, Rocco Cimino, componente del Comitato del D.D.C., Daniele Curcio della Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano e Vincenzo Quagliano, Coordinatore del D.D.C.
Presente anche la Presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino che ha parlato del ruolo delle associazioni datoriali e delle opportunità offerte da programmi come “ON” e “Resto al Sud 2.0” per la nuova imprenditoria.
L’incontro si è concluso con un dibattito finale che ha dato l’opportunità ai presenti di confrontarsi su quanto illustrato.