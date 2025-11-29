Scontro tra auto sulla Cilentana a Vallo della Lucania, una si ribalta. Ferita una donna
Attimi di paura ieri sera a Vallo della Lucania dove si è verificato un incidente.
Per cause da accertare, una Renault Mégane con a bordo una donna di 57 anni e sua figlia e una Fiat Doblò stavano percorrendo la Strada Statale 18 “Cilentana” quando si sono improvvisamente scontrate. A causa del violento impatto la Renault si è ribaltata.
Sul posto sono stati allertati ad intervenire i sanitari del 118 che hanno preso in cura la donna alla guida della vettura e l’hanno accompagnata all’ospedale “San Luca”. Illesi invece la figlia e il conducente dell’altro veicolo.
Sul luogo dell’accaduto presenti anche i Carabinieri per la ricostruzione della dinamica dello scontro e i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per mettere in sicurezza l’area ed estrarre la donna dalle lamiere..