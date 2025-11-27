Dramma a Satriano di Lucania. Uomo di origini valdianesi perde la vita mentre taglia la legna
Dramma questa mattina a Satriano di Lucania dove un 50enne ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro.
Si tratta di un uomo di origini valdianesi, addetto al taglio della legna.
Non è ancora chiaro se sia morto a causa di un fatale incidente mentre era intento a compiere le sue mansioni o per altri motivi.
Sul posto sono stati allertati ad intervenire i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che accertare la morte del malcapitato, i Carabinieri, l’Ispettorato del Lavoro e personale dell’ASP che dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Giunto sul luogo della drammatica vicenda anche il Magistrato di turno.