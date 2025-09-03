Il Comitato per la riattivazione della ferrovia Sicignano-Lagonegro esprime solidarietà nei confronti del vicesindaco di Sant’Arsenio Andrea Vricella per cui ieri sette consiglieri di maggioranza hanno presentato una mozione di sfiducia.

Il Comitato presieduto da Rocco Panetta ricorda che Vricella ha affiancato e sostenuto l’attività a supporto della riattivazione della linea ferroviaria, essendo stato il promotore della prima delibera approvata da un Consiglio comunale appartenente al bacino di utenza della linea Sicignano-Lagonegro e, inoltre, ha fatto proprie le proposte del Comitato, della Conferenza Episcopale Italiana, di Unioncamere Campania e di Legambiente.

“Si ricorda anche la presenza di Andrea Vricella tra il pubblico che ha assistito alla seduta del Consiglio comunale di Atena Lucana che ha approvato, all’unanimità, una delibera proposta dalla minoranza, simile a quella di Sant’Arsenio, cosa che è avvenuta, in seguito, anche da parte del Consiglio comunale di Sala Consilina – afferma Panetta -. In questa fase storica in cui si determinerà il destino degli abitanti di questi territori per almeno i prossimi 100 anni è necessaria ed indispensabile la massima compattezza delle Amministrazioni comunali che hanno deliberato riguardo ai collegamenti ferroviari: Alta Velocità e linea Sicignano-Lagonegro. Infatti l’ordinanza n.1 del 10 luglio del Commissario per l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria Lucio Menta prevede che il progetto dell’opera debba essere approvato con l’intesa del Presidente della Regione Campania e, vista la vicinanza delle elezioni regionali, è probabile che sarà il nuovo Presidente della Regione a sottoscrivere questa intesa che accoglierà o respingerà le proposte deliberate anche dai Consigli comunali del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale“.

“Sarebbe saggio rinviare il componimento delle beghe interne all’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio ad un periodo successivo alla sottoscrizione di questa intesa storica per questi territori” conclude il presidente del Comitato.

Articolo correlato:

2/9/2025 – Sant’Arsenio: sette consiglieri presentano mozione di sfiducia nei confronti del vicesindaco Andrea Vricella