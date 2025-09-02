Sant’Arsenio: sette consiglieri presentano mozione di sfiducia nei confronti del vicesindaco Andrea Vricella
Sette consiglieri comunali di Sant’Arsenio presentano al sindaco Donato Pica una mozione di sfiducia nei confronti del vicesindaco Andrea Vricella. A firmare la mozione sono stati Rosangela Macchia, Luigi Biscotti, Vincenzo Forte, Rosanna Pistone, Giosi Amabile, Gianluca Baccelliere e Domenico Luisi.
“Richiamata la natura fiduciaria del rapporto tra il Sindaco e i suoi collaboratori, considerato che l’incarico di vicesindaco richiede spirito di gruppo, lealtà istituzionale e collaborazione costante con l’Amministrazione tutta, preso atto che tali presupposti non si sono mai realizzati nell’operato del vicesindaco Andrea Vricella esprimiamo sfiducia politica e amministrativa nei confronti di quest’ultimo” si legge nella mozione.
“Fin dal primo giorno successivo alle elezioni, infatti, il vicesindaco non ha mai fatto squadra con i consiglieri comunali, scegliendo sistematicamente di agire in autonomia e secondo logiche unilaterali, senza confronto né condivisione, ma addirittura esprimendosi, pubblicamente, ed agendo in maniera contraria alla direzione condivisa dal resto del gruppo – continuano i consiglieri -. Tale atteggiamento è stato ulteriormente confermato da dichiarazioni pubbliche e private dello stesso vicesindaco, che hanno segnato in modo evidente il venir meno del rapporto fiduciario con i consiglieri. Queste dichiarazioni e i conseguenti comportamenti denotano una non assonanza e condivisione della linea politica amministrativa ed hanno compromesso in modo irreversibile il rapporto di fiducia e la collaborazione necessaria all’azione amministrativa“.
I firmatari invitano il sindaco Pica a prendere atto della mozione di sfiducia e ad assumere ogni provvedimento di competenza nell’interesse del buon andamento dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza.