Sette consiglieri comunali di Sant’Arsenio presentano al sindaco Donato Pica una mozione di sfiducia nei confronti del vicesindaco Andrea Vricella. A firmare la mozione sono stati Rosangela Macchia, Luigi Biscotti, Vincenzo Forte, Rosanna Pistone, Giosi Amabile, Gianluca Baccelliere e Domenico Luisi.

“Richiamata la natura fiduciaria del rapporto tra il Sindaco e i suoi collaboratori, considerato che l’incarico di vicesindaco richiede spirito di gruppo, lealtà istituzionale e collaborazione costante con l’Amministrazione tutta, preso atto che tali presupposti non si sono mai realizzati nell’operato del vicesindaco Andrea Vricella esprimiamo sfiducia politica e amministrativa nei confronti di quest’ultimo” si legge nella mozione.

“Fin dal primo giorno successivo alle elezioni, infatti, il vicesindaco non ha mai fatto squadra con i consiglieri comunali, scegliendo sistematicamente di agire in autonomia e secondo logiche unilaterali, senza confronto né condivisione, ma addirittura esprimendosi, pubblicamente, ed agendo in maniera contraria alla direzione condivisa dal resto del gruppo – continuano i consiglieri -. Tale atteggiamento è stato ulteriormente confermato da dichiarazioni pubbliche e private dello stesso vicesindaco, che hanno segnato in modo evidente il venir meno del rapporto fiduciario con i consiglieri. Queste dichiarazioni e i conseguenti comportamenti denotano una non assonanza e condivisione della linea politica amministrativa ed hanno compromesso in modo irreversibile il rapporto di fiducia e la collaborazione necessaria all’azione amministrativa“.

I firmatari invitano il sindaco Pica a prendere atto della mozione di sfiducia e ad assumere ogni provvedimento di competenza nell’interesse del buon andamento dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza.