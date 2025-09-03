Dopo le segnalazioni da parte dei dipendenti la CISL FP Salerno rappresenta la criticità strutturale derivante dalla carenza di operatori socio sanitari che non permette di garantire i Livelli Minimi di Assistenza presso l’ospedale di Oliveto Citra.

“Nello specifico, preme evidenziare che presso la struttura e nonostante il reclutamento di operatori socio sanitari, procedura che si è conclusa con l’assegnazione di diverse unità in tutti i servizi aziendali, allo stato la carenza di addetti permane per alcune unità operative impedendo il corretto svolgimento delle attività socio assistenziali con grave danno all’assistenza complessiva. A tal proposito, preme segnalare che attualmente le carenze in dotazione organica si quantificano in: Pronto Soccorso 5 unità, Medicina 2 unità, Radiologia 2 unità, Sale operatorie 2 unità, Cardiologia 2 unità, Endoscopia 1 unità, Rianimazione 2 unità, Medicina del dolore 1 unità, Chirurgia 1 unità e Ortopedia 1 unità per un totale complessivo di 19 unità” si legge nella nota a firma del segretario aziendale del presidio ospedaliero di Oliveto Attilio Perciabosco e del coordinatore Area Centro Sud Lorenzo Conte.

“Appare del tutto evidente che le unità operative che dovrebbero essere dotate di un numero adeguato di OSS al fine di non generare demansionamento professionale e garantire i turni sulle 24h risultano sprovviste e pertanto di determinano gravi difficoltà organizzative non imputabili alla Direzione medica presidiale, con l’insorgenza di numerose ore di straordinario – concludono – Pertanto, alla luce di quanto esposto, facciamo espressa richiesta di un autorevole intervento da parte della Direzione strategica al fine di potenziare la struttura con almeno 19 unità di OSS, per garantire il diritto alle prestazioni socio assistenziali e qualità d’intervento per gli utenti interessati nonché salvaguardare e mettere in sicurezza tutti i lavoratori, anche mediante l’utilizzo previo scorrimento in via temporanea della graduatoria a tempo determinato attualmente in essere”.