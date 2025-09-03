Tartaruga Caretta Caretta resta impigliata in una rete da pesca e viene salvata da due cittadini. E’ accaduto lunedì nelle acque al largo del Porto di Sapri.

Sono stati Domenico ed Egidio a notare l’animale in difficoltà e a salvarlo liberandolo dalla rete che lo imbrigliava.

Roberta Teti e il personale della Capitaneria hanno successivamente recuperato la tartaruga al Porto. Poi è stata affidata alle cure della Stazione Zoologica Anton Dohrn e del dottore Andrea Affuso.

“Torna presto in mare…ti aspettiamo” è il messaggio lanciato sui social da chi ha gioito per il salvataggio della “Caretta Caretta”, specie che predilige le coste cilentane per la deposizione e la schiusa delle sue uova e che è protetta anche attraverso progetti nazionali che ne tutelano la permanenza sui litorali del Paese.