Salerno si prepara a dare l’ultimo saluto a Matteo Petti, il 16enne che ha perso la vita a causa di un incidente in scooter avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 giugno su Corso Garibaldi.

Ieri sulla salma dello sfortunato minorenne è stato eseguito l’esame autoptico, mentre i funerali si terranno oggi alle 16.00 nella chiesa del Gesù Redentore al Quartiere Europa.

Matteo lascia nel dolore la madre e le nonne, oltre a familiari e amici che gli volevano bene.

In quella tragica notte era in sella allo scooter insieme ad un amico 21enne che è ricoverato al “Ruggi” a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto sull’asfalto. Nel frattempo due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per l’incidente mortale.