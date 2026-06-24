Tragedia sul lungomare Colombo a Salerno.

Il corpo privo di vita di un 32enne nigeriano è stato trovato nella tarda serata di ieri in mare.

Dopo la segnalazione sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, i Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Maggiore Antonio Corvino, i sanitari del 118 e i volontari della Protezione Civile.

Toccherà ora alle Forze dell’Ordine chiarire le cause che hanno portato al decesso. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il 32enne, che si trovava sul lungomare insieme ad una donna, si sarebbe tuffato in acqua per festeggiare il suo compleanno. Poi non è più riuscito a riemergere, probabilmente a causa di un malore.