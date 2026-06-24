Nella notte tra il 18 e il 19 giugno ignoti hanno rubato un trattore da un’azienda agricola al confine tra Villa d’Agri e Viggiano, in località Capizzo.

I ladri, dopo essersi introdotti nella proprietà privata, sono riusciti a portar via il mezzo agricolo.

Amara la scoperta dei proprietari al mattino, quando non gli è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai Carabinieri.

Corre sui social l’appello per chi dovesse vedere il trattore rubato: “L’eventuale tragitto conduce probabilmente verso via Grumentina, da lì comunque non abbiamo più traccia. Aiutateci!”.