La comunità di Capaccio Paestum, affranta dal dolore, si prepara a dare l’ultimo saluto ai giovani Michele Pirozzi e Maria Magliocco, tragicamente scomparsi la notte tra il 13 e il 14 marzo a causa di un incidente stradale avvenuto a Montecorice.

I funerali di Michele Pirozzi si svolgeranno domani 18 marzo alle 10.00 nella chiesa Madre Divina Provvidenza a Ponte Barizzo. Alle ore 15 a Pisciotta sarà dato l’ultimo saluto a Maria Magliocco nella chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

In occasione dei funerali il sindaco Gaetano Paolino con apposita ordinanza ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la cerimonia religiosa.

“La dolorosa notizia – si legge nell’ordinanza – ha provocato immediato sgomento e incredulità in tutta la popolazione, unitamente a profonda commozione” motivo per il quale come segno di vicinanza alle famiglie e agli amici che stanno vivendo questo momento per la perdita di due giovani persone a loro care l’Amministrazione ha inteso manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera comunità al lutto.

Per domani è quindi ordinata l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nella sede comunale, mentre i cittadini, sia nelle istituzioni, che nelle scuole che nelle attività commerciali o cantieri sono invitati a un minuto di raccoglimento dalle ore 10 alle 10:01.

E’ inoltre richiesto di osservare il massimo silenzio, con attenzione alle emissioni sonore musicali, a quelle legate alla circolazione dei veicoli a motore, a qualsivoglia produzione di rumore o suono, l’abbassamento delle saracinesche per i negozi, contrastante con il clima di raccoglimento indicato e di assumere comportamenti consoni al momento luttuoso, anche in segno di massimo rispetto nei confronti delle vittime, dei loro cari e di tutta la collettività, desiderosa di condividere profondamente un così grande rammarico.

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