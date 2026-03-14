Drammatico incidente questa notte a Montecorice dove un’auto ha sfondato una ringhiera in seguito ad un incidente ed è precipitata da una scogliera per circa 200 metri.

Il fatto è avvenuto in località Ripe Rosse dove una Volkswagen Polo, dopo essersi scontrata con un furgone, è precipitata dallo strapiombo a picco sul mare. Da subito sono stati allertati i soccorsi ad intervenire. L’auto è stata immediatamente individuata da una motovedetta della Capitaneria di Porto, completamente distrutta ma senza nessuno all’interno: sono così partite le ricerche che sono durate ore.

Con l’intervento dei Vigili del Fuoco di Salerno e Napoli con un elicottero e del Nucleo Speleo Alpino Fluviale e con il supporto della stessa Guardia Costiera, sono stati ritrovati i corpi di due giovani: Michele Pirozzi di 28 anni e Maria Magliocco di 24, entrambi di Capaccio Paestum. Secondo i primi accertamenti sembrerebbe che la giovane coppia stesse rientrando a casa.

I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presenti sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato i soccorsi all’altro conducente coinvolto.

Affranta la comunità di Capaccio Paestum per la tragica notizia che ha scosso il paese intero, la coppia era molto conosciuta e benvoluta.