Violento scontro tra auto e autobus ad Atena Lucana. Una donna ferita
Violento scontro tra un autobus e una Renault questo pomeriggio ad Atena Lucana Scalo sulla S.S.19. Per cause da accertare l’impatto tra il bus e l’auto ha provocato le ferite ad una donna alla guida della vettura, una 42enne di Paterno.
Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.
Presenti per i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che dovranno ricostruire l’esatta dinamica.
L’auto è stata rimossa dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio.