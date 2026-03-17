Ieri nel Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno si è tenuta la cerimonia delle “Benemerenze Sportive Provinciali” del CONI.

L’evento, che si è aperto sulle note dell’Inno nazionale, ha visto l’ASD Podistica Pollese in prima linea. Alla società sportiva rappresentata dal presidente Rino Di Leo, dai dirigenti Ida Soldi, Francesco Panza, Giuseppe Venosa e da alcuni atleti è stato conferito il premio “Radici dello Sport” che viene assegnato alle associazioni che da tempo organizzano manifestazioni sportive che promuovono il territorio e il turismo sportivo.

La Podistica Pollese si distingue per l’intensa e appassionata attività di diffusione della cultura e dello sport in tutte le sfaccettature nel Vallo di Diano, con la Strapollese che è inserita saldamente nel panorama nazionale dell’atletica leggera.

Presente alla cerimonia la fiduciaria locale del CONI Federica Mignoli. “Un vanto e un orgoglio che un’associazione del nostro paese riceva un riconoscimento prestigioso che mette in evidenza come eventi sportivi di questo livello portino sviluppo e indotto per le nostre zone – ha affermato -. In qualità di fiduciaria locale ho fortemente sostenuto e supportato l’iniziativa che grazie alla disponibilità del CONI provinciale di Salerno si è concretizzata in tale riconoscimento“.

Il delegato provinciale CONI Salerno Renato Del Mastro ha espresso un ringraziamento per quanto viene realizzato quotidianamente con sacrificio e si è complimentato per la medaglia che viene conferita a tutti gli atleti che partecipano alla Strapollese.