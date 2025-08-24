E’ stato trasferito nel carcere di Fuorni Christian Persico, il presunto assassino di Tina Sgarbini, trovata senza vita nella sua abitazione ieri a Montecorvino Rovella.

Il magistrato della Procura di Salerno ha raccolto elementi utili ad ottenere il trasferimento del 36enne in prigione, dopo che ieri sera era stato rintracciato dai Carabinieri in località San Vito.

Per 8 ore l’uomo era riuscito a far perdere le sue tracce tanto che è intervenuto anche un elicottero dei Vigili del Fuoco per accelerare le possibilità di ritrovamento. Poi pare che ci sia stato un avvistamento da parte di un passante che ha determinato la cattura.

Persico dovrà rispondere dell’accusa di femminicidio, reato ormai riconosciuto e per cui si infligge come pena anche l’ergastolo.

La salma di Tina, 47enne madre di 3 figli, è nell’obitorio dell’ospedale di Eboli in attesa di autopsia. Da un esame a prima vista pare sia stata uccisa con strangolamento, probabilmente con l’ausilio di pellicola da cucina.

A Montecorvino Rovella è lutto cittadino.

