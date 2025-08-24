La cantante Gaia ospite dell’hotel Villa Cosilinum a Padula
L’elegante struttura situata nel centro storico padulese ha aperto le sue porte alla giovanissima cantante ed interprete di brani come “Chega” e il tormentone “Chiamo io chiami tu” diventato famoso anche grazie alla coreografia del ballerino Carlos Diaz Gandia.
Gaia è stata accolta dallo staff della struttura diretta da Alfeo Davide Cancellaro, dopo il suo concerto a Padula, offrendo come sempre cortesia, disponibilità e accoglienza.
La cantante ha soggiornato in una delle stanze che riportano numerosi affreschi oltre ad uno scenario bellissimo sul territorio.
Soddisfatto il titolare Alfeo Davide Cancellaro per il soggiorno della giovane cantante che stamattina si è prestata ad un saluto e a qualche scatto fotografico.