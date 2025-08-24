E’ in attesa di giustizia la famiglia di Tina Sgarbini, strangolata dal suo compagno Christian Persico, probabilmente con la pellicola da cucina a Montecorvino Rovella.

Dopo una fuga di circa 8 ore, ieri sera il 36enne è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri senza opporre resistenza. A riconoscerlo a zonzo per la città sarebbe stato un passante che ha consentito ai militari di acciuffarlo.

Una relazione iniziata nel 2016 quando lei aveva già 3 figli. Scandagliando i profili social dei due si nota un atteggiamento diverso: la bacheca di lui con foto di coppia, tag continui e ritratti di abbracci amorevoli, quella di lei fatta di sorrisi, cene con amici, foto di compleanno. Chi conosceva la coppia non riporta racconti di violenza fisica, ma numerose scenate di gelosia e l’ostinazione di Christian a riconquistare Tina, nonostante la loro relazione fosse stata interrotta da qualche tempo.

A commentare il tragico epilogo è stato il padre di Tina, Antonio Sgarbini, che al Tg1 ha detto: “Lei l’ha cacciato fuori secondo me perché non lavorava, si presentava a casa faceva tutti i comodi suoi. Mia figlia a un certo momento dice ‘tu te ne devi andare da qua’ e l’avrebbe cacciato pure, purtroppo non si può tenere una persona che non serve in casa“.

Tina è la 40esima vittima di femminicidio dall’inizio del 2025, dietro questi efferati gesti commessi dagli uomini non è tollerabile alcuna giustificazione o ricerca di motivazione.

