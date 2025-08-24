“Una fiorente città portuale, dove eleganti ville color pastello fanno da sfondo a un viale alberato sul lungomare” così The Times, storica rivista britannica parla di Salerno nell’edizione della domenica.

La città “è un’introduzione genuina e accessibile alla sofisticata Costiera Amalfitana. Il suo centro storico è un reticolo ordinato di vicoli tortuosi, scalinate e salite, dove enoteche, pizzerie e boutique si contendono l’attenzione dei visitatori”. Il racconto di Kirsten Henton parte dai cenni storici: “Salernum’ fu fondata dai Romani nel 197 a.C. per poi passare sotto il dominio di Bizantini, Normanni e Napoleone, tra gli altri. Qui nacque nel IX secolo la prima scuola medica d’Occidente e nel 1943 fu la base da cui gli Alleati lanciarono l’Operazione Avalanche, l’invasione dell’Italia”. L’autrice parla poi di Salerno come città di scambi commerciali, toccando anche la provincia con “l’eredità greca visibile nelle ben conservate rovine di Paestum, oggi patrimonio dell’Unesco”.

Negli ultimi tempi la città è meta di numerosi turisti e sono diverse le navi da crociera che attraccano al porto. Salerno sta suscitando un’attrazione a livello internazionale e i dati diffusi dagli operatori turistici lo dimostrano.

Sembra infatti appassionato e sincero il commento di Henton quando narra di una città “vivace e al tempo stesso rilassata, con l’anima concreta di una città operosa, Salerno offre ottima cucina, vini locali (un fresco fiano bianco, per favore), tante opportunità di ciclismo ed escursionismo e un eccellente rapporto qualità-prezzo, il tutto a pochi tornanti dai pittoreschi borghi della Costiera Amalfitana”.

“Allora, perché affrontare il caos di Napoli quando Salerno, con il suo piccolo aeroporto, l’atmosfera accogliente e i costi più contenuti, rappresenta un accesso molto più agevole a questa costa tanto celebrata?” si chiede l’autrice del The Times.