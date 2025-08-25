In seguito al fermo di indiziato di reato disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno nella giornata di domenica ed eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, oggi il GIP del Tribunale di Salerno ha convalidato il fermo di Christian Persico, 36enne di Montecorvino Rovella a cui è stato contestato il reato di omicidio di Assunta Sgarbini, alla quale era legato sentimentalmente.

La donna, conosciuta in città con il diminutivo di Tina, è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione a Montecorvino Rovella sabato mattina.

Condividendo le argomentazioni a sostegno del provvedimento restrittivo, il GIP ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Fuorni, dove attualmente Persico si trova detenuto.

Nel corso dell’interrogatorio reso nell’udienza di convalida l’indagato ha affermato di essere l’autore dell’efferato reato. Il provvedimento cautelare è suscettibile di impugnazione e le accuse saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

