Torna a Cinecittà World, alla sua nona edizione, “Viva l’Italia”, il grande evento espositivo e dimostrativo interforze che vede la partecipazione delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine. Due weekend all’insegna dell’italianità.

Tra i set dei film che hanno fatto la storia del cinema, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze Armate, assieme a Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Militare, Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa, i Volontari della Croce Rossa e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco daranno vita con il loro suggestivo ed imponente spiegamento di mezzi alla kermesse dove saranno protagonisti gli uomini e le donne che garantiscono la sicurezza dei cittadini e la protezione del nostro Paese.

Dal 5 settembre al 7 settembre e dal 13 settembre al 14 settembre si potrà salire a bordo di gazzelle e volanti, studiare la scena del crimine nel laboratorio della Scientifica, imparare a riconoscere gli indizi come un vero poliziotto, apprendere come si effettua l’analisi del DNA, ammirare gli assetti di eccellenza delle nostre Forze Armate, Forze di Polizia e Corpi dello Stato, godersi lo spettacolo delle bande e fanfare militari, unitamente a quello dei gruppi sportivi.

Ma non finisce qui! Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Sport e Inclusione”: un modo per celebrare gli atleti supportati dai vari Corpi che si sono distinti portando il nome dell’Italia e i colori della nostra bandiera nel mondo. L’inclusione indica lo stato di appartenenza a qualcosa, sentendosi accolti e avvolti.

Rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità. Sarà un’occasione imperdibile per tutti gli ospiti che potranno incontrare e stringere la mano ai loro beniamini e ascoltare le loro storie di forza e motivazione.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –