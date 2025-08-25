Paura oggi pomeriggio a Capaccio Paestum per un incidente in parapendio. Un 55enne di Roccadaspide, per cause da accertare, sarebbe precipitato tra gli alberi mentre effettuava il volo in località Sferracavallo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli per le operazioni di recupero e i sanitari del 118.

Presente anche una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. L’uomo è stato raggiunto dai tecnici e sanitari del CNSAS e, dopo essere stato stabilizzato, è stato evacuato al verricello per essere trasferito presso l’ospedale di Salerno in eliambulanza.

Su quanto accaduto sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.