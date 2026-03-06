Si è tenuta ieri presso il Tribunale di Lagonegro l’udienza nell’ambito del processo che riguarda la tragica morte di Terenzio Volonnino e Vittorio Isoldi, avvenuta il 17 settembre del 2022.

È così arrivata la sentenza di condanna a 5 anni per il conducente dello Hyundai, un uomo di Teggiano. Per il giovane, sempre del posto, alla guida della Fiat Punto è stato disposto il rinvio a giudizio.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dal legale della parte civile, l’avvocato Stefano Soriano, che ha affermato: “Esprimo soddisfazione per la statuizione penale, sia con riferimento al lavoro svolto dal Tribunale che alla puntuale attività di indagine posta in essere dalla Procura. In particolare meticoloso ed attento è stato il giudizio del GUP di Lagonegro, dott. Lombardi, il quale anche in accoglimento della tesi del sottoscritto ha superato la richiesta punitiva del PM di 3 anni e 4 mesi“.

