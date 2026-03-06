La Polizia di Stato ha emesso 29 DASPO nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, già tutti denunciati alla Procura della Repubblica dalla DIGOS di Salerno, per i gravi disordini verificatisi lo scorso ottobre lungo l’autostrada A2 a San Mango Piemonte.

In quell’occasione i tifosi campani provenienti da Picerno e i sostenitori etnei diretti in Sicilia, dopo la trasferta di Giugliano in Campania, si sono violentemente affrontati sulle due carreggiate autostradali. Durante gli scontri i due gruppi ultras, armati di bastoni, fumogeni, cinture e con il volto travisato, hanno dato vita a tafferugli che hanno provocato il blocco del traffico veicolare in entrambe le direzioni per diversi minuti.

Durante quei frangenti è stato inoltre provocato un pericoloso incendio della vegetazione adiacente all’autostrada con ulteriore rischio per la sicurezza degli automobilisti.

Rimane massima l’attenzione della Polizia di Stato su tutti i fenomeni di illegalità connessi alle manifestazioni sportive, sia all’interno che all’esterno degli impianti sportivi e lungo le principali arterie di collegamento della provincia, interessate nei fine settimana dal transito di numerose tifoserie.