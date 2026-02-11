Si è tenuta oggi presso il Tribunale di Lagonegro una nuova udienza in merito al caso che riguarda la drammatica morte dei giovani Terenzio Volonnino e Vittorio Isoldi, strappati alla vita in un incidente sulla Provinciale Teggiano-Polla il 17 settembre del 2022.

A processo sono finiti i due conducenti delle due vetture coinvolte, che impattarono con quella a bordo della quale viaggiavano Terenzio e Vittorio. Si tratta di un uomo, che ricordiamo rimase anche gravemente ferito, e un giovane di Teggiano.

Per entrambi era stato chiesto nella scorsa udienza il rito abbreviato. Per l’uomo alla guida del fuoristrada Hyundai è stato accolto, si è tenuta oggi la sua discussione e la sentenza è prevista per il prossimo 5 marzo, mentre per il giovane alla guida della Fiat Punto il giudizio abbreviato condizionato non è stato concesso, quindi nella stessa data si deciderà sul rinvio a giudizio o sull’archiviazione della sua posizione.

La discussione per le parti civili è stata tenuta dall’avvocato Stefano Soriano. A difendere le parti lese anche gli avvocati Vincenzo Cozza ed Enrico Cardiello.