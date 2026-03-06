Dal 9 marzo a Sant’Arsenio sarà attivo l’Ambulatorio virtuale di Telemedicina
Da lunedì 9 marzo a Sant’Arsenio sarà attivo l’Ambulatorio virtuale di Telemedicina.
Il servizio, possibile grazie all’accordo sottoscritto tra il Comune e l’Asl, è fruibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 13 nella sede del palazzo Fiordelisi.
Tramite il medico curante gli interessati potranno richiedere visite specialistiche accedendo alla piattaforma tramite SPID.
L’Ambulatorio virtuale garantisce ai cittadini l’accesso a prestazioni mediche in modalità “televisita”, senza quindi recarsi in ospedale o al Distretto, utile soprattutto per chi ha difficoltà di spostamento o non possiede competenze digitali.
Ulteriori informazioni saranno fornite all’interno dell’Ambulatorio.